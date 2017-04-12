Beyaz Saray Sözcüsü Spicer özür diledi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, günlük basın brifinginde Beşşar Esed'e atıfla "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamıştı" dedikten sonra hata yaptığını ve kastının Esed ile Adolf Hitler'i kıyaslamak olmadığını belirterek özür diledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği isimlerden Spicer, Esed ile Hitler'i kıyasladığı sözleriyle ilgili olarak önce yazılı açıklama yaptı. Spicer daha sonra Amerikan CNN kanalına mülakat verdi.

Dünkü basın brifinginde ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda bile kimyasal silah kullanmadığını belirtirken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamıştı." ifadesini kullanan Spicer, daha sonra sözlerini düzeltme ihtiyacı hissetti.

"Holocaust ile karıştırılmasın"

Kastının "Hitler'in Esed gibi aynı yöntemle kendi halkına sarin gazı kullanmadığını" anlatmak olduğuna değinen Spicer, daha sonra yazılı bir açıklama yaparak sözlerinin "Yahudi Soykırımı" (Holocaust) ile karşılaştırılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Buna karşın Amerikan kamuoyu ve medyasında sözleri tartışma konusu olan Spicer, brifingin ardından kısa bir yazılı açıklama yaparak kastının Esed-Hitler kıyaslaması yapmak olmadığını belirtti.

Daha sonra CNN kanalına konuşan Spicer, Holocaust ya da Hitler'i anımsatan sözlerinin yanlış olduğunu ve kamuoyundan özür dilediğini ifade etti.

"Kovulmalı"

Sözcü Spicer'ın sözlerine tepki göstermekte gecikmeyen Demokrat Partinin Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri Nancy Pelosi, yazılı açıklamasında, "Spicer'ın hemen kovulması gerektiğini" savundu.

Pelosi, ABD'de çok sayıdaki Yahudi vatandaşın bu sözlerden incindiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ABD'deki bazı Yahudi kuruluşlarının da tepki gösterdiği Spicer'ın Hitler konusundaki sözlerinin yankılarının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.