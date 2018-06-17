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Beyaz Saray Sekreteri Sarah Sanders'ın zor anları

ABD'nin yeni göçmen politikasıyla yaklaşık 2 bin çocuk ailesinden zorla ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sekreteri Sanders, sorular karşısında zor anlar yaşadı.

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ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı kaçak göçmenlere karşı "sınırda sıfır tolerans" uygulaması nedeniyle yaklaşık 2 bin çocuk ailesinden ayrılmak zorunda kaldı.

Trump yönetiminin yeni uygulamasına göre, ABD'ye yasa dışı yollardan giren yetişkinler gözaltına alınırken, çocukları ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tahsis ettiği bakım evlerine gönderildi.

Beyaz Saray Sekreteri Sarah Sanders, konu ile ilgili açıklama yaparken bir basın mensubunun kendisine yönelttiği "Sen de bir ebeveynsin, Bu insanların neler yaşadığına dair empatin yok mu?" sorusuyla zor anlar yaşadı. 

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: sarah sanders, beyaz saray
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