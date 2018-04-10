Beyaz Saray: Rusya ihanet etti, bunun bir bedeli olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında Suriye'de Esed rejiminin kullandığı kimyasal silahlarla ilgili Rusya'nın yanı sıra İran'ın da sorumlu olduğunu savundu.

Sanders, "Bu ülkelerin materyal desteği olmadan bu girişim mümkün olamazdı" dedi.

"Trump'ın da açıkça belirttiği gibi bunun bir bedeli olacak"

Rusya'nın, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına son verilmesi konusunda verdiği sözlere ihanet ettiğinin açıkça ortaya çıktığını anlatan Sanders, şunları söyledi:

"Başkan Trump uygun karşılığı vermek için ve Ulusal Güvenlik ekibi, müttefikler ve ortaklarla yakın görüşmeler içinde. Başkan Trump'ın da açıkça belirttiği gibi bunun bir bedeli olacak. Uluslararası toplumu bu saldırı ile ilgili tüm bilgileri paylaşma, faillerine ve destekçilerini sorumlu tutmaya çağırıyoruz"

Trump'ın açıklamaları Esed'i cesaretlendirdi iddiaları

Sanders'e ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Suriye'den çok kısa sürede çıkacağız, askerlerimizi evlerine döndüreceğiz" sözleri anımsatıldı ve "Bu yaklaşımın Esad'ı yeni saldırılar için cesaretlendirmiş olup olmayacağı" sorusu yöneltildi.

"Bakın, Başkan Suriye'de IŞİD'i yok etme görevi tamamlandıktan sonra askerlerimizi yurda geri getirmek istiyor. Aynı zamanda Esad'ın masum sivillere karşı kimyasal silah saldırılarından caydırıldığından emin olmak istiyor. Bizim geri çekileceğimiz sinyallerini vermemiz tarafları sorumlu tutmamız gerçeğini eksiltmez"

"Trump'a pay çıkarmak gülünç"

Sanders, saldırıların sorumlularının kendilerine göre çok açık olduğunu, bundan ABD Başkanı Trump'a pay çıkarmanın ise 'gülünç' kaçacağını söyledi.

Suriye ve Rusya'ya kimyasal silah saldırı düzenlenen bölgeleri uluslararası ilk yardım ekiplerine ve bağımsız gözlemcilere açma çağrısında bulunan Sanders, ABD'nin Suriye'de hava saldırıları düzenlemediğini belirtti.

BMGK acil toplandı

Öte yandan, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'deki son durumu görüşmek için acil toplandı.

Fransa'nın acil toplantı çağrısına ABD, İngiltere, Peru, İsveç, Polonya, Hollanda, Kuveyt ve Fildişi Sahili destek verdi.

Toplantıya Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da video konferans aracılığıyla Cenevre'den toplantıya katıldı.

Kaynak: DHA