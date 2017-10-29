Beyaz Saray önünde Arakan protestosu

ABD'de faaliyet gösteren 16 Müslüman sivil toplum örgütü, Beyaz Saray önünde eylem düzenledi.

Eyleme katılan sivil toplum temsilcileri, ABD yönetimine Arakan'daki katliamlar konusunda daha etkin hareket etme ve Myanmar yönetimi üzerindeki etkisini kullanma çağrısında bulundu.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA), Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Tüm Dulles Bölgesi Müslüman Toplumu (ADAMS Center) gibi Kuzey Amerika'nın önemli Müslüman sivil toplum örgütleri eyleme destek verdi.

"Arakan'da yaşananlar soykırım değilse nedir?"

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in (BM) "soykırım" tanımını hatırlatarak, "Arakan'da yaşananlar soykırım değilse nedir?" diye sordu.

ADAMS Center Başkanı Seyid Muktedir de "Arakan'da dün de soykırım oluyordu, bugün de oluyor, yarın olmasın. Bunun için Washington'da ulaşabileceğiniz herkese ulaşın." diye konuştu.

"Burma'da soykırımı durdurun", "Rohingya Müslümanlarını kurtarın" ve "Rohingya'da soykırım" yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce Müslüman, Myanmar yönetimi aleyhine sloganlar attıktan sonra olaysız dağıldı.

Binlerce Müslüman hayatını kaybetti

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 200 binin altına geriledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar hükümetinin arakanlı Müslümanlara karşı “açıkça orantısız” güç kullandığını ve BM’ye bölgede erişim izni verilmediğini vurgulayarak, “(Arakan’da) durum, etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi görünüyor.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi ise Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamları "etnik temizlik" olarak nitelendirmekten kaçınmıştı.

Kaynak: AA