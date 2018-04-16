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Buradasınız : » » Beyaz Saray, Macron’u yalanladı

Beyaz Saray, Macron’u yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, ABD’nin Suriye’deki amacının değişmediğini, Başkan Trump'ın Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediğini söyledi.

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Beyaz Saray, Macronu yalanladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un BFMTV ve Mediapart'ta canlı yayınlanan özel programda, “ABD Başkanı Trump, askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik.” açıklaması Washington’da tartışmalara neden oldu.

Beyaz Saray'dan, Macron'un bu sözlerini yalanlayacak şekilde bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada "ABD’nin (Suriye’deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan kuvvetlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ’ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Amerika'nın 3 amacını gerçekleştirmeden Suriye'den çıkmayacağını söylemişti.

"Hedef, Amerikan birliklerin eve dönmesi ama Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele edeceğiz. DEAŞ'ın tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız.''

Kaynak: AA

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