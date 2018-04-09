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Beyaz Saray: Kuzey Kore, ABD ile "nükleer" görüşmesine hazır

Kuzey Kore'nin ABD ile nükleer silah konusunda görüşmeye hazır olduğunu açıklayan Beyaz Saray yetkilileri, Kuzey Kore ve ABD ajanlarının gizli görüşmesine dair açıklama yapmadı.

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Beyaz Saray: Kuzey Kore, ABD ile &quot;nükleer&quot; görüşmesine hazır

Beyaz Saray yetkilileri, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelerek Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konusunu tartışmaya hazır olduğunu belirtti. Güney Kore'nin Devlet Başkanlığı Mavi Saray'dan yapılan açıklamada ise,  Kuzey Kore ve ABD arasındaki iletişimin memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Kuzey Kore ve ABD ajanlarının gizli buluşması

Geçtiğimiz günlerde ABD basınında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve ABD Başkanı Trump arasındaki tarihi randevu öncesi, tarafların gizlice temasa geçtiği iddia edilmişti. Kaynaklar, mevcut resmi istihbarat kanallarının kullanılabilmesi için, Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanı olarak teyit edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Pompeo, hala Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü görevinde.

Beyaz Saray yetkilileri konuyla ilgili sorular üzerine bu durumun, ayrı bir kanal kullanarak Kuzey Kore ile temasa geçen Dışişleri Bakanlığı yetkililerini ilgilendirdiğini açıkladı.

Trump Twitter'dan duyurmuştu

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim'den gelen daveti kabul ettiğini ve Mayıs ayında görüşeceklerini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabından, "Kuzey Kore ile müzakerelerde muhtemel ilerlemeler sağlanıyor. Uzun yıllardan sonra ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi bir çaba gösteriyor. Dünya izliyor ve bekliyor. Belki bu boş bir umuttur fakat ABD olumlu veya olumsuz, her iki yönde de daha ileri gitmeye hazır" demişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, pompeo, Kuzey Kore, Kim Jong-un, gizli görüşme, abd
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