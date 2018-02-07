  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Beyaz Saray kıdemli danışmanı istifa etti

Beyaz Saray kıdemli danışmanı istifa etti

Beyaz Saray'daki kıdemli danışmanlardan Porter, hakkındaki 'aile içi şiddet' iddiaları nedeniyle görevinden ayrıldı.

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Beyaz Saray kıdemli danışmanı istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kıdemli danışmanlarından Rob Porter, 2 eski eşinin kendisine "aile içi şiddet" uyguladığı suçlaması yöneltmesinin ardından görevinden istifa etti.

İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Porter, eski eşlerinin kendisi hakkındaki iddialarını reddettiğini vurguladı.

Beyaz Saray tarafından da doğrulanan istifaya ilişkin açıklamasında Rob Porter, "kamuoyu önünde bu tartışmaları yapmamak ve kurumuna zarar vermemek adına" görevini bıraktığını belirtti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Trump'ın Özel Kalemi John Kelly de Porter'dan övgüyle bahsederek, "Kendisiyle çalışmak benim için bir onurdu." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray'daki resmi belge akışını yöneten Rob Porter'ın kısa bir süre içinde Beyaz Saray'dan ayrılacağı ancak yerine kimin atanacağının henüz belli olmadığı bildirildi.

AA

Etiketler: beyaz saray
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