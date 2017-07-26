  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Beyaz Saray, İsrail'in kararından memnun

ABD yönetimi, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa çevresindeki metal dedektör ve kameraları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

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Beyaz Saray, İsrailin kararından memnun

ABD yönetimi, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa çevresindeki metal dedektör ve kameraları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif bölgesinde iki İsrail polisinin öldürülmesinin ardından güvenliği artırma ihtiyacına rağmen bölgeye yerleştirdiği kamera ve arama dedektörlerini kaldırmıştır. ABD, İsrail'in bölgede tansiyonu düşürürken güvenliği muhafaza etmek için gösterdiği çabaları takdir etmektedir."

Beyaz Saray açıklamasında son günlerde yaşanan gelişmelere ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ise yer verilmedi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı. AA

Etiketler: abd yönetimi, israil
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