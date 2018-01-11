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Beyaz Saray: İran'dan gelen haberler rahatsız edici

ABD yönetimi, İran'daki protestolar sırasında binlerce kişinin tutuklanmasına ve işkence gördükleri iddialarına ilişkin, "Oldukça endişeliyiz" açıklamasında bulundu.

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Beyaz Saray: İrandan gelen haberler rahatsız edici

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, İran'daki protestolara katılan kişilerin durumlarından endişe edildiği vurgulandı.

"Trump yönetimi, İran rejiminin barışçıl gösterilere katılan binlerce İran vatandaşını hapse attığı haberlerinden dolayı oldukça endişelidir." değerlendirmesi yapılan açıklamada, protestoculardan bazılarının işkence gördüğü ve hatta bazılarının öldürüldüğü iddialarının "rahatsız edici" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İran diktatörlüğü kendi vatandaşlarının temel haklarını baskı altına alırken sessiz kalmayacağız; İran liderlerini bu tür ihlallerden sorumlu tutacağız. ABD, son gösterilerin kurbanları da dahil İran'daki tüm siyasi mahkumların salıverilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: iran, beyaz saray, açıklama, abd
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