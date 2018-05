Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly'nin, Trump'a "aptal" dediği iddia edildi

Amerikan NBC News'de yayınlanan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde görev alan yetkililer, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin kendisini "tehlikelerin koruyucusu" gibi sunup Başkan'a hakaret eden yorumlarıyla çevresindekilerin moralini bozduğunu, Kelly'nin Trump için "aptal" kelimesini birçok kez kullandığını söylediler.

Kelly ise iddialar hakkında, "Tam bir saçmalık. Başkan ile herkesten fazla vakit geçiren benim. Çok samimi ve güçlü bir ilişkimiz var. O benim nerede durduğumu bilir, bu haberin tam bir saçmalık olduğunu ikimiz de biliyoruz" dedi.

Trump da bu iddialar hakkında tweet atarak, "Yalan haberler, saçma, yalan yanlış hikayeler üretiyor ve ismi verilmeyen kaynaklara (olmayan kişilere) dayandırılıyor. Onlar bile kendi söylediklerine inanmıyor. Beyaz Saray'da işler çok pürüzsüz. (Onlar) Gerçekten kötü insanlar" dedi.

The Fake News is going crazy making up false stories and using only unnamed sources (who don’t exist). They are totally unhinged, and the great success of this Administration is making them do and say things that even they can’t believe they are saying. Truly bad people!