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Buradasınız : » » Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly'nin, Trump'a "aptal" dediği iddia edildi

Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly'nin, Trump'a "aptal" dediği iddia edildi

Beyaz Saray Genel Sekreteri John F. Kelly'nin, ABD Başkanı Donald Trump için birçok kez 'aptal' dediği, bu nedenle aralarının açıldığı iddia edildi.

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Beyaz Saray Genel Sekreteri Kellynin, Trumpa &quot;aptal&quot; dediği iddia edildi

Amerikan NBC News'de yayınlanan habere göre,  ABD Başkanı Donald Trump döneminde görev alan yetkililer, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin kendisini "tehlikelerin koruyucusu" gibi sunup Başkan'a hakaret eden yorumlarıyla çevresindekilerin moralini bozduğunu, Kelly'nin Trump için "aptal" kelimesini birçok kez kullandığını söylediler.

Kelly ise iddialar hakkında, "Tam bir saçmalık. Başkan ile herkesten fazla vakit geçiren benim. Çok samimi ve güçlü bir ilişkimiz var. O benim nerede durduğumu bilir, bu haberin tam bir saçmalık olduğunu ikimiz de biliyoruz" dedi.

Trump da bu iddialar hakkında tweet atarak, "Yalan haberler, saçma, yalan yanlış hikayeler üretiyor ve ismi verilmeyen kaynaklara (olmayan kişilere) dayandırılıyor. Onlar bile kendi söylediklerine inanmıyor. Beyaz Saray'da işler çok pürüzsüz. (Onlar) Gerçekten kötü insanlar" dedi.

 

 

 

Tillerson'ın "moron" dediği iddia edilmişti

ABD basınında, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın yaz aylarında istifasını verdiği fakat Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kendisini ikna ederek görevi başında kalmasını sağladığı ileri sürüldü. NBC News ise Tillerson’ın Pentagon’daki bir toplantıda Trump'a "moron" dediğini iddia etmişti.

Rex Tillerson'ın kendisinden "moron" diye bahsettiğini öğrenen Trump, kısa süre sonra onu dışişleri bakanlığı görevinden almıştı.

Etiketler: Trump, kelly, beyaz saray, aptal
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