Beyaz Saray eski Başstratejisti Steve Bannon, Breitbart News'tan istifa etti

Beyaz Saray'ın eski Eski Başstratejisti Steve Bannon, Breitbart News Network'taki yöneticilik görevinden istifa etti. Breitbart, Bannon'un istifa haberini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başstratejisti Steven Bannon özür diledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yılını anlatan kitap ABD gündemini sarstı

ABD Başkanı Donald Trump: Bannon sadece işi değil akılını da kaybetti

Amerikalı gazeteci Michael Wolff tarafından yazılan ve ABD'de gündeme oturan Donald Trump'in ilk yılını anlatan kitapta, Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon ile yapılan bir mülakata da yer verildi. Mülakatta Bannon, Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. ile Ruslar arasında New York'taki Trump Otel'de yapılan görüşme için "haince" ifadesini kullanmıştı. Trump ise yaptığı yazılı açıklamada yer alan "Kovulduğu gün sadece işini değil, aynı zamanda aklını da kaybetmiş." sözleriyle Bannon'a tepki göstermişti.