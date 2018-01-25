Beyaz Saray Erdoğan-Trump görüşmesinin içeriğini çarpıttı

Beyaz Saray'ın dünkü yazılı açıklamasının ardından Ankara'da Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından gelen bilgiler, ABD'nin görüşmenin içeriğini doğru bir şekilde kamuoyuna yansıtmadığını, hatta görüşmede bahsi geçmeyen konuları dahi içerik olarak basınla paylaştığını ortaya koydu.

Beyaz Saray, açıklamasında "Başkan Trump, Afrin'de şiddetin artmasının Suriye'deki ortak amaçlarımıza zarar verme riskini barındırdığı yönündeki endişelerini dile getirdi." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise Trump'ın, Afrin operasyonuyla ilgili "tırmanan şiddetten kaygı" diye bir şeyden söz etmediğini, operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadığını belirtti.

Beyaz Saray, görüşmede "Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler" gibi bir ifadenin de gündeme geldiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları da Trump'ın, "Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler" diye bir ifade kullanmadığını açıkladı.

İki liderin görüşmesinde Türkiye'deki OHAL'e hiç değinilmediğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı kaynakları, şunları kaydetti:

"Trump, Türkiye’de bazı ABD vatandaşları ve yerel personelin tutukluğundan bahisle bunların serbest bırakılmasını istedi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, ilgili konuların yargıda olduğunu ve iddianamelerin tamamlanmasının akabinde kararı da yargının vereceğini hatırlattı."

ABD'nin açıklamasında, Afrin harekatının belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulması ve Münbiç'teki ABD askeri varlığıyla sıcak çatışma ihtimaline mahal verilmemesi çağrısı yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise görüşmede terör örgütü PYD/PKK unsurlarının daha önce söz verildiği üzere, Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerektiğini, çekilme gerçekleştiğinde Münbiç'in olası DEAŞ tehdidine karşı Türk askeri desteğindeki ÖSO tarafından korunabileceğinin belirtildiğini kaydetti.

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığının açıklamasında vurgulanan "terör örgütü PYD/PKK'ya silah desteğinin kesilmesi" konusunun Beyaz Saray açıklamasında hiç yer almaması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak:AA