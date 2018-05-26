Beyaz Saray ekibi, Singapur'a gidiyor

ABD ve Kuzey Kore zirvesinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilmesinden sonra iki taraftan da dikkat çeken adımlar gelmeye devam ediyor.

Beyaz Saray'dan bir ekibin Singapur'a gittiği, ekibin bu hafta sonundan itibaren zirve için hazırlıklar yapacağı açıklandı.

Politico dergisi, 30 kişiden oluşan Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı ekiplerinin Singapur'a gideceğini hafta içinde duyurmuştu. Söz konusu haber, resmi açıklamayla doğrulanmış oldu.

Koreler arası sürpriz zirve

Zirve tartışmaları sürerken Kuzey ve Güney Kore'den sürpriz bir adım geldi. İki tarafın liderleri, sınırda ikinci bir Koreler arası Zirve gerçekleştirdi.

Zirve, Trump tarafından iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyordu. Zirve kararı, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlılığını ifade etmesinden sonra alınmıştı.

Ancak Trump geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'den gelen sert mesajları öne sürerek görüşmenin iptal edildiğini bir mektupla açıklamıştı.

"Ne yazık ki, en son açıklamanızda görülen derin öfke ve açık düşmanlığa dayanarak, uzun süredir planlanan bu görüşmeyi şu anda yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum."

Kuzey Kore'den ılımlı mesaj gelmişti

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveyi iptal etmesine ölçülü bir tepki vermişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen mesajda şu ifadeler yer almıştı:

"Başkan Trump'ın diğer ABD başkanlarının cesaret edemediği cesur bir karar almasını ve bu kadar önemli bir olay için çaba sarf etmesini son derece takdir ettik. Şu andaki husumet, zirveye acil ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor"

Trump: Kuzey Kore'yle zirve 12 Haziran'da bile olabilir

Kuzey Kore'den gelen son açıklamaların olumlu olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye hala sıcak baktığını açıklamıştı:

"Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. Yaptıkları açıklama çok olumluydu. (Kim ile yapılması muhtemel görüşme) Ayın 12'sinde bile olabilir. Bu görüşmeyi onlar çok istiyor, biz de olmasını istiyoruz."

Kaynak: Reuters