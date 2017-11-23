Beyaz Baretlilere bir suikast daha

Beyaz Baretliler, AKUT’un eğittiği Suriyeli gönüllülerden oluşuyor. Bu sivil savunma örgütü adını ise arama kurtarma faaliyetleri sırasında başlarına taktıkları beyaz baretlerden alıyor.

Savaştan önce doktor, mühendis, itfaiye görevlisi, öğretmen, öğrenci, marangoz, terzi olan gönüllüler, bugün dünya çapında bir organizasyonun üyeleri. Enkaz başında çıplak elleriyle çalışan gönüllüler, hayat kurtarmaya çalışırken sık sık ölümle burun buruna geliyor.

Sivil Savunma Eğitim Müdürü Vail El Ömer de bunlardan biri. Vail, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin düzenlediği suikastte yaşamını yitirdi.

İdlib’te Ağustos ayından da sivil savunma merkezine saldırı düzenlenmiş, 7 görevli yaşamını yitirmişti.

3 bin kanatsız melek

Kuruldukları 2013 yılından itibaren on binlerce insanı kurtaran beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan kurtulanlara da destek oluyor.

Kaynak: AA