Beyaz Baretliler'den Doğu Guta için "uluslararası topluma" çağrı

Suriye'de binlerce sivilin hayatını kurtaran Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya düzenlenen saldırıların bir an önce son bulması ve sivillerin korunması çağrısını yaptı.

Suriye'de ve uluslararası alanda çalışan insan hakları örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının Doğu Guta'da sivilleri hedef alan saldırıları engellemeleri için harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, sivillerin korunması, abluka altındaki Doğu Guta'ya insani yardımların ulaştırılması ve hastaların ihtiyaç duyduğu acil tıbbi yardımlarının yapılmasının önemli olduğuna işaret edildi.

Rejim ve destekçilerinin saldırılarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, "Suriye rejimi, sivilleri çatışma bölgelerinden uzak tutmaya ilişkin imzaladığı bütün anlaşmalara rağmen ablukadaki Doğu Guta halkına yönelik askeri operasyonlarını sürdürüyor. Rejim medyası da yalan haberler yaparak, sivillerin savaş bölgesinden uzaklaştırdığını ifade ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Son 16 günde onlarca sivil can verdi

Rusya'nın hava desteğini alan rejim güçleri ve destekçilerinin son 16 gündür şiddetli şekilde Doğu Guta'ya saldırdığı kaydedilen açıklamada, Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesindeki ilçe ve beldelerin söz konusu dönemde 645 adet karadan karaya füzeyle bombalandığı, rejim güçlerinin de sivil yerleşimlerini 3 bin 31 topçu ve 695 hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, rejim ve destekçilerinin Doğu Guta'ya gerçekleştirdikleri hava ve kara saldırlarında son 16 günde 51'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 177 sivilin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Bugünkü saldırılarda da siviller hedef alındı

Rejim güçleri ve destekçileri Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Arbin, Ayn Terma, Medyere, Hammuriye ve Merc beldelerine hava ve karadan saldırdı.

Sivil Savunma kaynaklarına göre, rejim güçlerinin Merc beldesi ve çevresindeki köylere düzenlediği topçu saldırılarında bir, Haresta ilçesinde ise 2 sivil yaşamını yitirdi.

Arama-kurtarma çalışmalarına devam eden Sivil Savunma ekipleri, yıkılan binaların enkazından sivilleri kurtarmaya devam ediyor. Yaralananlar ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Doğu Guta'da 2017'de bin 337 sivil can verdi

Sivil Savunma ekipleri, kısa süre önce yayımladığı yıllık raporunda, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017'de rejim ve destekçilerinin düzenlendiği saldırılarda 12'si sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivil öldürüldüğü açıklanmıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA