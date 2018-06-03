“Beşşar Esed, Kuzey Kore’yi ziyaret edecek” iddiası

Kuzey Kore’nin resmi KCNA haber ajansına göre Esed, 30 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’yi ziyaret edip, Kim Jong-un ile bir araya geleceğini söyledi.

Esed rejimi yetkililerinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Böylece, Kim ile bir başka devlet başkanı arasında Pyongyang’da yapılması olası bir görüşme de duyurulmuş oldu.

Pyongyang ve Şam, iyi ilişkilerini sürdürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri, Kuzey Kore'nin Suriye ile kimyasal silahlar konusunda iş birliği yapmakla suçlandığını, Kuzey Kore’nin ise bunu reddettiğini iddia ediyor.

Kaynak: Reuters