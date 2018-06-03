  • 03 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.652
    EURO 5.433
  • BIST 99171.21
    ALTIN 193.339
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » “Beşşar Esed, Kuzey Kore’yi ziyaret edecek” iddiası

“Beşşar Esed, Kuzey Kore’yi ziyaret edecek” iddiası

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, Beşşar Esed'in Kuzey Kore'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
“Beşşar Esed, Kuzey Koreyi ziyaret edecek” iddiası

Kuzey Kore’nin resmi KCNA haber ajansına göre Esed, 30 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’yi ziyaret edip, Kim Jong-un ile bir araya geleceğini söyledi.

Esed rejimi yetkililerinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Böylece, Kim ile bir başka devlet başkanı arasında Pyongyang’da yapılması olası bir görüşme de duyurulmuş oldu.

Pyongyang ve Şam, iyi ilişkilerini sürdürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri, Kuzey Kore'nin Suriye ile kimyasal silahlar konusunda iş birliği yapmakla suçlandığını, Kuzey Kore’nin ise bunu reddettiğini iddia ediyor.

Kaynak: Reuters

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER