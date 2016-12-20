Berlin'deki olaya ilişkin tek şüpheli serbest bırakıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de dün akşam bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişinin öldüğü, 18’i ağır 48 kişinin yaralandığı olaya ilişkin tek şüpheli olarak gözaltına alınan Pakistanlının delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Berlin’deki Noel pazarına yapılan saldırının ardından gözaltına alınan zanlının savcının talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Şimdiye kadar yapılan soruşturmada söz konusu zanlı hakkında yeterli delil bulunamadığı belirtilen açıklamada, zanlının kapsamlı ifade verdiği, ancak olaya katıldığını reddettiği kaydedildi.

Olayın ardından tır sürücünün tanıklar tarafından eksiksiz takibinin gerçekleşmediğine işaret edilen açıklamada, şimdiye kadar şüphelinin tırın içinde bulunduğuna ilişkin bulgulara rastlanmadığı aktarıldı.

Pakistanlı bir kişi, 12 kişinin öldüğü, 18’i ağır 48 kişinin yaralandığı olayın ardından Noel pazarına giren tırı sürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. AA