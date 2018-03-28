Berlin'de bir Türk'e ait mobilya mağazasına kundaklama girişimi

Almanya'nın başkenti Berlin'in Nebkölln bölgesinde Yakup Özsoy'a ait bir mobilya mağazasına saldırı düzenlendi.
Gece yarısı düzenlenen saldırıda saldırgan ya da saldırganlar park alanından gelerek nakliye araçlarını ateşe verdi.
3 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiyenin yarım saatten çalışmaları sonunda mağazaya sıçramadan söndürüldü.
Yangın sırasında bir mağaza çalışanı da nöbetteydi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak soruşturma başlattı.
Olayda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: TRT Haber