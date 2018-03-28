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Buradasınız : » » Berlin'de bir Türk'e ait mobilya mağazasına kundaklama girişimi

Berlin'de bir Türk'e ait mobilya mağazasına kundaklama girişimi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Türk'e ait mobilya mağazasına saldırı düzenlendi.

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Almanya'nın başkenti Berlin'in Nebkölln bölgesinde Yakup Özsoy'a ait bir mobilya mağazasına saldırı düzenlendi.

Gece yarısı düzenlenen saldırıda saldırgan ya da saldırganlar park alanından gelerek nakliye araçlarını ateşe verdi.

3 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiyenin yarım saatten çalışmaları sonunda mağazaya sıçramadan söndürüldü. 

Yangın sırasında bir mağaza çalışanı da nöbetteydi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak soruşturma başlattı. 

Olayda maddi hasar meydana geldi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kundaklama, ırkçılık, Berlin
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