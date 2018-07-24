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Berlin'de bir saldırgan iki evsizi benzinle yaktı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir saldırgan, üzerine benzin döktüğü iki evsizi yakarak ağır yaraladı. Kurbanlardan birinin hala komada olduğu açıklandı.

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Berlinde bir saldırgan iki evsizi benzinle yaktı

Almanya polisi, başkent Berlin'deki Schöneweide istasyonunda, 47 ve 62 yaşlarında iki erkek evsizin üzerlerine benzin dökülerek yakıldığını açıkladı. 

Bild gazetesinde yer alan habere göre, istasyondan geçen ve durumu fark edenler, yakındaki bir restorandan yangın söndürücü getirerek alevleri söndürdü.

İsimleri açıklanmayan kurbanların Alman vatandaşı olduğu, 47 yaşındaki yaralının ise hala komada olduğu belirtildi.

Polis, cinayet girişimi soruştırması başlatırken, sorumlular ve neden böyle bir saldırı düzenledikleri bilinmiyor.

Evsizleri hedef alan ilk saldırı değil

Berlin'de daha önce de bir evsiz hedef alınmıştı.

2 yıl önce Noel günü Schönleinstrasse metro istasyonu yakınlarında, 7 genç evsiz bir kişiye saldırıp adamı yakmaya çalışmıştı. Bir makinist, yangın söndürücüyle olaya müdahele etmişti. 

Kurbanın ağır yaralanmadığı saldırı, ülkede saşkınlıkla karşılanmıştı. Saldırgan grubun lideri 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Berlin'de yaklaşık 10 bin evsiz olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AP, BBC

Etiketler: yaralama, yakma, saldırı, evsiz, Berlin, almanya
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