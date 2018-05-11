Berlin'de başörtüsüyle ders vermek isteyen öğretmene mahkemeden ret

BBC'de yer alan habere göre Berlin İş Mahkemesi, Berlin Eyaleti'nde 2005'te yürürlüğe giren, öğretmenler, polis ve mahkeme yetkililerinin dini ve dünya görüşlerini yansıtan semboller kullanmasını yasaklayan Tarafsızlık Yasası'nın anayasaya uygun olduğuna hükmetti ve karara gerekçe olarak bu yasayı gösterdi.

Almanya'da 2015 yılından bu yana her şehirde Müslüman öğretmenlere yönelik farklı uygulamalar var.

Almanya Anayasa Mahkemesi, üç yıl önce kamuya ait tüm okullarda öğretmenlere başörtüsü yasağı getirilmesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Federal mahkeme karara gerekçe olarak, din özgürlüğünü göstermişti. Kamu çalışanlarının yüzlerini kapatacak şekilde örtünmeleri ise tüm ülke genelinde yasak.