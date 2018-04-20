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Berlin, tarihi bombanın etkisiz hale getirilmesi için boşaltılıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle şehirde büyük bir tahliye gerçekleşiyor.

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Berlin, tarihi bombanın etkisiz hale getirilmesi için boşaltılıyor

İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden yaklaşık 70 yıl geçmesine rağmen savaşın izleri kalıcılığını koruyor.

Bugüne kadar savaş zamanından kalma 2 bin tondan fazla patlamamış bomba ve mühimmat ortaya çıkaran Almanya, bu kez yarım tonluk bomba nedeniyle alarmda.

Başkent Berlin'de Merkez Tren İstasyonu'ndaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan İngiliz yapımı İkinci Dünya Savaşı bombası nedeniyle bugün yerel saatle 09.00'da tahliyeler başladı.

Tahliyeler, şehir merkezindeki tüm binaları, bakanlıkları, hastaneleri ve müzeleri kapsıyor.

Tren istasyonuna yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Tegel Havalimanı'na inecek uçakların bombanın etkisiz hale geitirileceği alan üzerinde uçmaması için yeni rotalar belirlendi.

Havalimanı yetkilileri, etkisiz hale getirme sürecinde ve sonrasında uçuşların sınırlı sayıda gerçekleştirileceğini, havalimanına sağlanan otobüs seferlerinin de kaldırıldığını söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: İkinci Dünya Savaşı, bomba, Berlin, almanya
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