Berlin polisinden terör örgütü PKK yandaşlarına uyarı

Berlin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Devrimci 1 Mayıs Gösterisi" adı altında düzenlenecek gösteriye katılacaklardan terör örgütü sembollerinin taşınmasının istendiği yönünde basında çıkan bazı haberlerin doğru olduğu, Dernekler Yasasına göre suç teşkil eden bu tür olayların takip edileceği belirtildi.

Açıklamada, bu tür suç olaylarının Berlin polisi tarafından görüntülü kayıt altına alındığı ve suçluların daha sonra cezalandırılabilmeleri için belgelendirileceği ifade edildi.

Polisin bu konuda taktiksel açıdan uygun bir zamanda harekete geçtiği ve böylece gösterinin barışçıl bir şekilde sürdürülmesini engellememeye çalışacağı kaydedildi.

Almanya'da 1993 yılından beri yasak olan terör örgütü PKK'ya ait paçavraların taşınması da suç kapsamına giriyor.

Kaynak: AA