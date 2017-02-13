Berdimuhammedov yeniden Başkanlık koltuğuna geçti

Türkmenistan'da dün yapılan devlet başkanı seçiminin resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı.

Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonu, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Türkmenistan Demokratik Partisinin adayı mevcut Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un oyların yüzde 97,69'unu aldığını duyurdu.

Komisyon, diğer adayların oy oranlarına ilişkin henüz açıklama yapmazken, devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarının daha sonra açıklanacağını bildirdi.

Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, 3 milyon 140 bin 865 kişinin oy kullandığı seçime katılım yüzde 97,27 oldu.

Seçimde Berdimuhamedov'un yanı sıra aralarında Türkmenistan Sanayiciler ve İşadamları Partisi Milletvekili ve "Rysgal" Bankası Genel Müdürü Bekmurat Ataluyev ile Agrar Partisi yöneticisi Durduguluç Orazov'un bulunduğu 8 aday devlet başkanlığı için yarıştı.

Devlet başkanı seçimi için 39'u yurt dışında olmak üzere toplam 2 bin 587 sandık kurulmuştu.