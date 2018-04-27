Benjamin Ladraa, Filistin'in özgürlüğü için 5 bin kilometre yürüyecek

İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, Nisan 2017'de Batı Şeria'yı ziyaret etti. Burada Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerine tanık oldu.

Ziyareti Ladraa'yı cesaretlendirdi ve İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla ülkesi İsveç'ten Filistin'e yürümeye karar verdi.

15 Ağustos 2017'de İsveç'in Göteborg şehrinden yola çıktı. Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye ulaştı.

Ladraa, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine karşı farkındalık oluşturmak için bu yürüyüşü başlattığını söyledi.

Gittiği ülkelerde ise Filistin davasını anlatıyor ve sosyal medya hesapları üzerinden de yolculuğuyla ilgili bilgileri takipçileriyle paylaşıyor.

Ladraa, yolculuğa başlamadan önce biriktirdiği parayla günlük ihtiyaçlarını karşılıyor ve gerektiğinde çadırda kalıyor.

Filistin'e vardıktan sonra yolculuğuna devam edecek

Ladraa, Filistin toprakları dışında yaşayan yaklaşık 7 milyon Filistinlinin olduğunu söyledi.

"Filistin halkının, bütün siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak, işgale karşı birlik olmaya ihtiyacı var çünkü bizler dayanışma hareketiyle mümkün olduğunca onlara destek olabiliriz fakat bu onları özgürleştirmez, Filistin'i Filistin halkı özgürleştirebilir."

Aktivist Ladraa, çok çalışmadan değişim olmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Hiçbir şey yapmadan, sadece oturarak televizyonumuza ya da akıllı telefonlarımıza bakıp öfkelenemeyiz. Sesimizi ve eylemlerimizi, kelimelerden daha yüksek sesle açığa vurmak için sokaklara çıkmamız gerekiyor. Ne kadar çok insan harekete geçerse, değişim o kadar çabuk olur."

Bu bir savaş suçu

Ladraa, abluka altındaki Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından şehit edilen iki Filistinli gazeteciden de bahsederek, "Bu bir savaş suçu ve İsrail askerleri savunmasız insanları hedef alıyor" dedi.

Ladraa, şu ana kadar yaklaşık 3 bin kilometre yürüdü. Hedefine ise 2 bin kilometre kaldı. Türkiye'den sonraki durağı Mısır. Ladraa, yolculuğun kalan bölümü hakkında şunları anlattı:

"Gemiyle Mısır'a gideceğim ve daha sonra Ürdün'e geçeceğim çünkü Suriye, üzerinden geçmek için tehlikeli gibi gözüküyor. Bütün yolu yürümek istiyorum fakat şu anda Suriye'den geçmeye çalışarak (Filistin'e ulaşmayı) riske atmaya değmeyeceği kanaatindeyim. Umarım bir barış olur ve ben böylelikle gidebilirim fakat olmazsa Mısır'a ve Ürdün'e gideceğim."

Ladraa, Filistin'in elbet bir gün özgürlüğüne kavuşacağına yürekten inanıyor. Yolculuğuna Filistin'e ulaştıktan sonra da devam edeceğini belirterek, "Çünkü yolculuk, Filistin'e adım atmakla sona ermez. Yolculuk, Filistin özgür olduğunda sona erer" diye konuştu.

Kaynak: AA