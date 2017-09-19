İtalya'da, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini desteklemek amacıyla kurulan Türkiye, Hemen Avrupa'ya Derneğince, Türkiye-AB ilişkileri üzerine seminer düzenlendi.

Başkent Roma'daki Radikal Parti Genel Merkezinde düzenlenen seminere, İtalya Dışişleri Bakan Yardımcı Benedetto Della Vedova, İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, milletvekilleri, Türkiye'de görev yapmış diplomatlar, eski bakanlar, akademisyen, bankacı ve alanında uzman kişiler katıldı. Türkiye-AB ilişkilerinin derinlemesine ele alındığı seminerde, konuşmacılar, taraflar arasında diyaloğun teşvik edilmesi konusunda uzlaştı.

Seminerde konuşan Vedova, Türkiye'de yaşananların ülkenin kendi iç dinamiği olduğunu belirterek, her şeyin sorumluluğunun AB'ye yüklemenin fayda getirmeyeceğini dile getirdi.

'Türkiye zor bir dönemden geçiyor'

Vedova, "Bu iki tarafın da katılması gereken diyalog. Ben kapıların açık tutulmasından yanayım. Bizim hükümetimiz de böyle düşünüyor. AB'ye katıldıktan sonra demokratik rejimden uzaklaşan, daha otoriter olan pek çok ülke var. AB'ye giriş sürecinin demokratikleşmenin teminatı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Carlo Marsili de telekonferans yöntemiyle katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ancak üyelik yolunu açık tutmak gerektiğine dikkati çekti.

Marsili, "Bu yolun açık tutulmasına ihtiyaç var. Bakınız, bugün herkes AB'ye girebiliyor ama Türk vatandaşlarına vize uygulanıyor. Bu adil değil. Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi, 23. ve 24. müzakere başlıkları Türk toplumunun faydası için açılmalı." diye konuştu.

Geçmiş dönemlerde Türkiye'de de diplomat olarak görev yapan Unicredit Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Giuseppe Sconamiglio da Türkiye'de son 10 yılda ekonomik boyutta büyük bir ilerleme sağlandığını söyledi.

Sconamiglio, Türkiye'nin üyelik sürecinde AB'nin de hataları olduğunun altını çizerek, "Kıbrıs, sorun çözülmeden neden AB’ye alındı? Türkiye'den Kopenhag kriterlerine saygılı olmasını beklerken, AB nasıl böylesine ciddi politik hata yaptı." sorusu yöneltti.

Eski Dış Ticaret Bakanı Piero Fassino ise "AB'nin yapması gerekenler kadar, Türkiye'nin de yapması gereken jestler var. Türkiye'de yaşananlar çok yardımcı olmuyor bu sürece. Uluslararası ilişkilerde hiçbir siyasi süreç güven olmadan yürümez. Bu zamana kadar gelinen nokta ve aşamalar heba edilmemeli." ifadelerini kullandı.

"Avrupa, Türk toplumunu terk etmemeli"

Fassino, İtalya'nın Türkiye'nin üyeliğine hep destek olduğunu, bu ilişkide yine kilit rol oynayabileceğini söyledi.

Sosyalist Parti Temsilciler Meclisi Başkanı Pia Locatelli de "Biz, Türkiye'nin AB'ye girmesini her zaman destekledik ama Türkiye'de son yaşanan tutuklamalar gibi durumlar bizim gibi düşünmeyenlerin ekmeğine yağ sürdü." ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Müdürü Nathalie Tocci de Türkiye'nin AB için çok önemli bir partner olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kişisel olarak Türkiye'nin üyelik sürecini destekledim. Yıllardır tartışıyoruz ama bugün sormamız gereken soru, 'Bu süreç hızlandırılmalı mıdan ziyade 'Bu süreç durup, durmamalı mı?' Buna cevabım, yaşanan bunca şeye rağmen halen üyelik müzakerelerinin durma noktasına getirecek seviyeye geldiğini düşünmüyorum. Çünkü bir kere durursa bugüne kadar gelinen her şey kaybedilir. Avrupa, Türk toplumunu terk etmemeli. Tekrardan başlamak için en iyi nokta Gümrük Birliği."

İtalya, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi için gayret sarf ediyor

Seminerin ardından AA muhabirine açıklama yapan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, etkinlikte Türkiye ile ilgili tamamen kalıplaşmış bazı ön yargıları da duyduklarını belirterek, kalıplaşmış önyargıları ve yanlış düşünceleri düzeltmek burada olduklarını kaydetti.

Toplantı sayesinde Türkiye'nin önüne çıkarılan engel ve haksızlıkları dile getirme fırsatı bulduklarını dile getiren Esenli, "İtalya, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi konusunda gayret sarf eden, bize destek vermeye çalışan bir ülke. O ülkenin kamuoyunun bizi daha iyi anlaması önemli. Bu nedenle iki kulvarlı bir süreç izliyoruz. Bir tanesi hem medyanın aydınlatılması hem de karar alıcıların Türkiye ile ilgili doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Derneğin Genel Sekreteri Mariano Giustino, etkinlikten son derece memnun olduğunu belirtti.

Katılımcıların, taraflar arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulması tavsiye edilen forum hakkında da Giustino, "Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun olumlu mahiyette yeniden canlandırma konusunu detaylıca ele aldık. İlginç teklifler de çıktı. Türkiye ile Avrupa arasındaki diyalog önemli. Böyle bir diyalog forumunun oluşturulması Türkiye-AB ilişkisini yeniden hareketlendirmeyi, koordinasyonunu ve teşvikini sağlayabilir. Bu fikir buradan çıktı. Bu forum, demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlükler, kültürel, sosyal ekonomik beklentileri ele alacaktır."