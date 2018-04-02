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Buradasınız : » » Belçikalı bakandan sığınmacılara çifte standart

Belçikalı bakandan sığınmacılara çifte standart

Belçika'nın aşırı sağcı Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'in, ülkesinin Hristiyan sığınmacılara özel muamele yaptığını ima etmesi tartışmalara yol açtı.

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Belçikalı bakandan sığınmacılara çifte standart

Belçika'nın aşırı sağcı Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'in Hristiyan aleminin kutladığı Paskalya Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj tepkiye neden oldu.

Belçika'nın 2015 yılından bu yana 903 Hristiyan Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtığını duyurdu.

Francken, "Suriyeli Hristiyanlar için çaba sarf etmeyi bir görev olarak görüyorum." dedi.

Müslümanlara tepkisiz kalmakla suçlanıyor

Francken'ın bu mesajı ülke genelinde tepkiye yol açarken, sivil toplum örgütleri Francken'i, savaştan eşit derecede zarar gören Müslümanlar konusunda tepkisiz kalmakla suçladı.

Sığınmacılara, bulundukları zor durum, savunmasızlık ve zaafiyete göre koruma sağlanması gerektiğini vurgulayan sivil toplum örgütleri, bu çerçevede dinin temel rol oynamaması gerektiğini söyledi.

"Geldikleri kayıklara bindirilerek geri gönderilmeliler"

Belçika Federal Göç Merkezi (Myria), iltica başvurularının şeffaf bir şekilde ele alınmadığına yönelik eleştirilere konu olmuştu.

Francken ayrıca ülkesine yasa dışı yollarlara gelen sığınmacıları kabul etmek istemediğini, bu kişilerin "geldikleri kayıklara bindirilerek geri gönderilmesi gerektiğini" savunarak tepki çekmişti.

Polis müdahalesine "temizlik operasyonu" benzetmesi

Başkent Brüksel'de sığınmacılara polis müdahalesini "temizlik operasyonu" olarak nitelendiren Francken, özür dilemek zorunda kalmıştı.

Sudan yönetimiyle yaptığı bir anlaşmayla ülkesinde bulunan Sudan kökenli sığınmacıları tespit ederek ülkelerine geri gönderen Francken'a yönelik tepkiler artmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Theo Francken, sığınmacı, Belçika
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