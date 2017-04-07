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Buradasınız : » » Belçika'dan skandal cami kararı!

Belçika'dan skandal cami kararı!

Flaman bölgesi İçişleri Bakanı Lieşbeth Homans, Belçika’nın en büyük Diyanet camilerinden olan Beringen şehrindeki Fatih Camiine devlet tarafından tanınan hakları iptal etti.

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Belçikadan skandal cami kararı!

FETÖ terör örgütü yandaşları tarafından şikayet edilen Beringen şehrinde bulunan Fatih camii, Türk istihbarat ekiplerine yardım etmekle suçlanıyor. Belçika istihbarat birimlerine göre “Casusluk dosyası” olarak adlandırılan olay sonrası Belçika tarafından resmi olarak tanınan ve ödenek alan camilerin aldığı resmiyet ve ödenekler iptal edilecek.

Camilerin yaptığı casusluk iddiaları üzerine Flaman bölgesi Bakanı Lieşbeth Homans sert kararlar alması üzerine Beringen şehrindeki Fatih Camii Yönetim Kurulu, kendini aklayan bir dosya hazırlayıp hükümet yetkililerine sundu.

Belçika istihbaratı ise ırkçı partiden olan aşırı sağcı bakan Liesbeth Homans'ın kararında belirttiği unsurları yalanladı. Henüz casusluk yapıldığına dair ellerinde bir bilgi olmadığını belirten istihbarat birimi, Homans'ın kendi kararını doğrulamak için istihbarat birimini kullandığını söyledi.

İddialara göre söz konusu casusluk dosyası Federal İçişleri Bakanı Jan Jambon'un isteği üzerine, Türkiye'de başarısız geçen darbe girişiminden sonra Avrupa ve dünya genelindeki FETÖ üyesi grupların tespit edilmesi ricasından sonra açılmıştı. İHA

Etiketler: flaman bölgesi, belçika cami, Belçika
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