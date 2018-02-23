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Belçika'dan başörtüsü kararı

Belçika'da Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, Maasmechelen bölgesindeki okul kuralları gereği başörtüsü yasağının dini özgürlüklere aykırı olduğunu hükmetti.

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Belçikadan başörtüsü kararı

Belçika'nın Maasmechelen bölgesindeki Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı 11 öğrencinin velisinin açtığı dava bugün öğrencilerin lehine sonuçlandı.

Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, "Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerini göz önünde bulundurarak, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına dinlerini yaşamalarına hak tanımaları gerektiğine hükmetmiştir. Okulun öğrencilere yönelik yasağı dini özgürlüklere aykırıdır." açıklamasında bulundu.

Mahkeme kararı bölgedeki Flaman okullarındaki genel yasağı kapsamamakla birlikte, davayı açan 11 öğrenci 30 gün sonra bulundukları okulda başörtüsü takabilecek.

Konuya ilişkin konuşan Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü ve İslam Koordinasyon Kurulu üyesi Coşkun Beyazgül, öğrenci velilerinin açtıkları davaya destek vermek için müdahil olduklarını söyledi.

İslam Koordinasyon Kurulu olarak okul idaresinin başörtüsü yasağıyla ilgili uygulamasına karşı çıktıklarını dile getiren Beyazgül, "Bu bizim için örnek teşkil edecek bir karar. Bundan sonra artık mahkemelere bireysel başvurular yaparak örnek karardan hareketle herkes dini özgürlüklerine aykırı olan bu uygulamayı kendi lehine dönüştürmek için hukuk mücadelesi verebilecek." şeklinde konuştu.

Belçika’daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyi (GO) 2014'te ülkenin Flaman kesiminde ve kendi bünyesindeki tüm resmi okullarda başörtüsünü yasaklama kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Belçika
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