  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Belçika'dan 'Arakan' çağrısı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Reynders, Arakanlı Müslümanlara yönelik hızla somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

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Belçikadan Arakan çağrısı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Arakanlı Müslümanlara yönelik hızla somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Reynders, Myanmar'daki durumu yakından takip ettiklerini, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini aktardı.

Öncelikli olarak Arakan eyaletinde gerginliğin azaltılması gerektiğini belirten Reynders, "Kısıtlamasız insani yardım güvence altına alınmalı ve Rohingya'nın Myanmar'daki yaşam koşullarını düzeltmek için uzun vadeli önlemler alınmalı." ifadelerini kullandı.

Reynders, ancak bu şekilde farklı etnik grupların barışçıl bir şekilde bir arada yaşayabileceğini belirterek konuya ilişkin temaslarını sürdürdüğünü bildirdi.

Arakan'daki olaylar

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 421 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı.

UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 250 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.

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