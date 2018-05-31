Belçika'daki terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi

Belçika'nın Liege kentinde düzenlenen terör saldırısının sorumluluğunu DEAŞ üstlendi.

Liege şehir merkezinde bir saldırgan, yoldan geçen iki polis memuruna ateş açmış, saldırı sonucunda iki polis ve bir sivil hayatını kaybetmişti.

Liege Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Saldırgan bıçakla iki polisi yaraladı ve silahlarını aldı. Ardından, silahla iki polisi öldürdü. Sonrasında ise bir araçta bulunan 22 yaşındaki bir kişiyi öldürdü." ifadesi kullanılmıştı.

Saldırganın daha sonra bir liseye girerek burada bulunan bir kadını rehin almasının ardından, polisin operasyon düzenlediği belirtilen açıklamada, çatışmada dört polisin daha yaralandığı, saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Saldırganın kimliği

Brüksel'de basın toplantısı yapan Federal Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt, saldırganın 1987 doğumlu Benjamin Herman isimli Belçika vatandaşı olduğunu açıkladı.

Sypt, Marche-en-Famenne hapishanesinde tutuklu olan Herman'ın 24 saatliğine serbest bırakıldığını ve saldırıyı o süreçte yapıldığını söyledi.

Saldırganın 2016-2017 yıllarında "radikal görüşlü kişilerle" irtibata geçtiğine iddiaları da araştırılıyor.

Sabıkası kabarık

Uyuşturucu satıcılığı, hırsızlık ve saldırı suçlarından cezaevine giren saldırganın hapishaneden ayrıldığı günün akşamı bir başka kişiyi de öldürdüğünü söyleyen Sypt, bu olay hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber