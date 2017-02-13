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Belçika'da terör suçuna 28 yıl hapis cezası

Suriye'de bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla bir Belçika vatandaşına 28 yıl hapis cezası verildi.

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Belçikada terör suçuna 28 yıl hapis cezası

Belçika'nın terör örgütü kabul ettiği Sharia4Belgium (Belçika İçin Şeriat) üyesi bir kişi, Suriye'deyken terör amacıyla cinayet işlediği iddiasıyla 28 yıl hapis cezasına çarpıtıldı.

Suriye'de savaştıktan sonra vatandaşı olduğu Belçika'ya dönen Hakim Elouassaki, Ocak 2013'te ailesi istenen fidyeyi ödeyemediği için Suriye'de bir kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Anvers'te görülen duruşmada hakim, Belçika tarafından terör örgütü ilan edilen Sharia4Belgium üyesi olduğu belirtilen Elouassaki'nin terör amacıyla cinayeti işlediğine hükmetti. Kız arkadaşıyla yaptığı telefon konuşmasında cinayeti kabul eden ancak daha sonra bunu yalanlayan Elouassaki'ye 28 yıl hapis cezas verildi.

Bu kararla Suriye'de terör amacıyla işlenen bir cinayete Belçika'da ilk kez ceza verilmiş oldu.

Ses kaydı delil kabul edildi

Belçika'da yayın yapan VRT kanalı, ortada bir ceset olmaması ve öldürülen kişinin kimliğinin bilinmemesine rağmen telefon kaydı baz alınarak verilen kararın Belçika açısında dikkate değer olduğunu belirtti. AA

Etiketler: suriye, Belçika, hapis cezası
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