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Belçika'da PKK yandaşları Türklere saldırdı

Belçika'nın Anvers kentinde gösteri yapan terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı.

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Belçikada PKK yandaşları Türklere saldırdı

Belçika'nın Anvers kentinde PKK yandaşları, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir otobüsle, ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı Brederode Sokağına girdi. 

PKK destekçileri, terör örgütü lehine slogan atarak çevredekileri tahrik etti. Biri polis en az 8 kişi yaralandı, 50'den fazla PKK'lı gözaltına alındı. Olaylar sırasında bir Türk vatandaşının bıçaklandığı bildirildi.

Het Laatste Nieuws'in haberine göre, yetkililer terör örgütü paçavralarının olduğu otobüse Brederode Sokağını kapsamayan bir güzargah için izin verdi. Buna rağmen, otobüstekiler kasten bu sokağa girerek tahriklerde bulundu. Polis, olayları kontrol altına alabilmek için biber gazı kullandı. Otobüstekilerin hepsinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Bir mahkemenin PKK'nın terör örgütü olmadığı yönündeki karar verdiği Belçika'da, terör örgütü yandaşlarına sık sık gösteri izni veriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Belçika, Anvers, PKK, terör örgütü, teröristler, Öcalan
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