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Belçika'da patlama sonucu bina yıkıldı: 20 kişi yaralı

Belçika'nın Antwerp şehrindeki patlamada bina yıkıldı, çevre binalar hasar gördü, 20 kişi de yaralandı.

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Belçikada patlama sonucu bina yıkıldı: 20 kişi yaralı

Belçika'nın Antwerp kentinde bir binada meydana gelen patlamada 20 kişi yaralandı. Patlama sonucu bina yıkıldı ve çevresindeki üç bina hasar gördü. 

Polis, olayın terör bağlantısı olmadığının düşünüldüğünü ve patlamaya gaz sıkışmasının yol açmış olabileceğini söyledi. Enkaz altında kalanlar olabileceğini kaydetti. 

Öte yandan, Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, sosyal medya hesabından, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek enkaz altında kalanlar için destek mesajı yayımladı.

Çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: belçika patlama, antwerp
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