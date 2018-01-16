Belçika'da patlama sonucu bina yıkıldı: 2 ölü, 14 yaralı

Belçika'nın Antwerp kentinde bir binada meydana gelen patlamada 5'i ağır 14 kişi yaralandı. Patlama sonucu bina yıkıldı ve çevresindeki üç bina hasar gördü.

Polis, olayın terör bağlantısı olmadığının düşünüldüğünü ve patlamaya gaz sıkışmasının yol açmış olabileceğini söyledi. Enkaz altında kalanlar olabileceğini kaydetti.

Gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarının ardından yıkılan binanın enkazından 2 kişinin cesedinin çıkarıldı.

Öte yandan, Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, sosyal medya hesabından, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek enkaz altında kalanlar için destek mesajı yayımladı.

Kaynak: AA/TRT Haber