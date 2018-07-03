Belçika'da Müslüman kızın vücuduna kesici aletle haç çizdiler

Belçika'da başkent Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Anderlues kasabasında Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Yerde sürükleyip hakaret ettiler

Sokakta genç kızın önünü kesen saldırganlar önce kıza hakaret etti, ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırttı.

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "pis Arap" diye hakaretler de etti.

Vücuduna haç kazıdılar

Saldırganlar, elbisesini yırttıkları genç kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle "haç" kazıdı.

Saldırganların kaçtığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaynak: AA