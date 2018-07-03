  • 04 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.674
    EURO 5.46
  • BIST 96588.2
    ALTIN 188.359
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Belçika'da Müslüman kızın vücuduna kesici aletle haç çizdiler

Belçika'da Müslüman kızın vücuduna kesici aletle haç çizdiler

Belçika'da 19 yaşındaki Müslüman bir kız ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğradı. Genç kızın vücuduna kesici aletle haç çizildiği ortaya çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Belçikada Müslüman kızın vücuduna kesici aletle haç çizdiler

Belçika'da başkent Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Anderlues kasabasında Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Yerde sürükleyip hakaret ettiler

Sokakta genç kızın önünü kesen saldırganlar önce kıza hakaret etti, ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırttı.

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "pis Arap" diye hakaretler de etti.

Vücuduna haç kazıdılar

Saldırganlar, elbisesini yırttıkları genç kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle "haç" kazıdı.

Saldırganların kaçtığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: İslamofobi, ırkçılık, Belçika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER