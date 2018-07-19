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Belçika’da hava trafiği durdu

Belçika'da hava trafiği, veri sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle durdu.

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Belçikada hava trafiği durdu

Belçika'nın hava trafik hizmetlerini sağlayan Begocontol'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle ülkedeki havalimanlarına uçakların iniş veya kalkış yapamadığı belirtildi.

Teknik sorunun veri sistemleriyle ilgili olduğu, uçuş verilerinin sisteme yüklenemediği ifade edilerek, çözüm için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Sorun nedeniyle Brüksel Zaventem Havalimanı ve Charleroi Havalimanı'ndan yapılacak seferler ertelendi veya iptal edildi.

Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı sisteminde yaşanan arızadan ötürü geçen nisan ayında Avrupa genelinde 15 bin uçuşta gecikme yaşanmıştı.

Kaynak: AA

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