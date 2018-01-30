  • 30 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.787
    EURO 4.693
  • BIST 119303.1
    ALTIN 163.076
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Belçika'da eski istihbarat başkanı için PYD/YPG'ye destek iddiası

Belçika'da eski istihbarat başkanı için PYD/YPG'ye destek iddiası

Belçika'da eski istihbarat başkanının istifasında, terör örgütü PYD/YPG'ye bilgi karşılığı eğitim ve muharebe kıyafeti sağlamasının etkili olduğu iddia edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Belçikada eski istihbarat başkanı için PYD/YPGye destek iddiası

Belçika Savunma Bakanlığı'na bağlı istihbarat birimi Adiv'in eski Başkanı Korgeneral Eddy Testelmans'ın, Suriye ve Irak'taki Belçikalı savaşçılar hakkında bilgi edinme karşılığında, terör örgütü PYD/YPG'ye eğitim ve muharebe kıyafeti sağladığı ortaya çıktı.

Ülkede Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesi, eski başkan Testelmans'ın, Genelkurmay Başkanı Marc Compernol ve Savunma Bakanı Steven Vandeput'a bilgi vermeden YPG ile bağlantı kurduğunu yazdı.

Haberde, Suriye ve Irak'taki Belçikalı savaşçılar hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan Testelmans'ın, anlaşma çerçevesinde terör örgütü YPG üyelerine Kuzey Irak'ta iki seanslık eğitim programı düzenlediği ve muharebe kıyafeti sağladığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, Testelmans'ın geçen sene Haziran ayında istifa etmesinde YPG ile yaptığı anlaşmanın etkisi olabileceği iddia edildi. İstihbarat birimi çalışanlarının kendisine yönelik suçlamalar içeren mektubunun basına sızdırılmasının ardından istifasını sunan Testelmans'ın, terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmayı gizli tutmasının istifasına yol açtığı değerlendirildi.

Haziran ayında istihbarat biriminin 8 çalışanının, Savunma Bakanı Vandeput'a yolladığı şikayet mektubunun basına sızdırılmasının ardından Testelmans istifa etmişti.

Testelmans, "Sorunu çözmek için tek bir seçenek var, o da benim istifa etmem. Ancak bu şekilde tekrar sükuneti sağlarız" açıklamasını yapmıştı.

Adiv çalışanları yazdıkları mektupta, istihbarat biriminin iç çalışmalarındaki rekabet sonucu yanlış bilgi paylaşımı yapıldığını iddia etmiş, bu durumun diğer kamu kuruluşlarıyla çalışmayı engellediği ve uluslararası müttefikler nezdinde karmaşaya yol açtığı ileri sürülmüştü. Çalışanlar mektupta, açıkça Testelmans'ın durumdan sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: ypg, istihbarat başkanı Eddy Testelmans, Belçika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER