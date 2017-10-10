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Belçika'da başlatılan grev hayatı durdurdu!

Belçika'da kamu çalışanlarının başlattığı grev nedeniyle ulaşım, okul, posta ve hastane hizmetleri aksıyor.

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Belçikada başlatılan grev hayatı durdurdu!

Belçika'da kamu çalışanlarının hükümet politikalarını protesto etmek için 24 saatliğine greve gitmesi nedeniyle ulaşım, okul, posta ve sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor.

Belçika'da Fransızca konuşan kesimi temsil eden sosyalist sendikanın çağrısıyla greve giden kamu çalışanları arasında ulaşım, posta, hastane ve belediye görevlileri ile öğretmenler bulunuyor.

Federal hükümetin bütçe kesintisi ve özelleştirme politikalarına karşı çıkan kamu görevlileri, kadrolu yerine sözleşmeli çalışanların işe alınması, emekli maaşlarının artırılmaması ve personel eksikliği nedeniyle artan iş yükünü protesto ediyor.

Grev nedeniyle ulaşım, okul, posta ve hastane hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor. Bazı otobüs ve tramvay hatlarında seferler tamamen dururken, sadece bir metro hattı hizmet verebiliyor. Normal günlerde çok kısa aralıklarla seferlerin bulunduğu metrolarda tren, 15-20 dakikada bir istasyonlara geliyor.

Sendika, 24 saat sürecek kısmi grevin "uyarı" niteliğinde olduğunu, koşullarda düzelme olmaması durumunda çok daha geniş çaplı eylem düzenleyeceklerini bildirdi.

Etiketler: Belçika, belçika grev, grev
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