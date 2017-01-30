  • 30 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.812
    EURO 4.057
  • BIST 85707.89
    ALTIN 145.925
Buradasınız : » » Belçika'da 81 mülteci gözaltına alındı

Belçika'da 81 mülteci gözaltına alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de aralarında Suriyeli ve Iraklıların da olduğu 81 mülteci gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Belçikada 81 mülteci gözaltına alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de aralarında Suriyeli ve Iraklıların da olduğu 81 mülteci gözaltına alındı.

Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda, kalacak yeri olmadığı için istasyonda yatan 81 kişi gözaltına alındı. Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaya göre, bu kişilerin çoğunluğunu Sudanlılar ve Romanyalılar oluşturuyor. Gözaltına alınanlar arasında ülkelerindeki savaştan kaçan 3 Suriyeli, 2 Iraklı, 1 Afgan da var.

Francken, son günlerde istasyondaki sığınmacıların sayısının arttığını belirterek, "Bunların büyük kısmı Belçika'da sığınma başvurusu yapmayı reddeden ve İngiltere'ye gitmek isteyenlerden oluşuyor. Bu seçimlerinden dolayı ülkede yasa dışı olarak bulunuyorlar. Bu konuda harekete geçmek zorundayız ve harekete geçeceğiz." dedi.

Flaman olan Francken, yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlarla eleştiri konusu oluyor.

Yunanistan Göç Bakanı Ioannis Mouzala, geçen sene Francken'in, bir toplantıda kendisine, "Sığınmacıları denize geri dök. Üzgünüm ama boğulup boğulmamaları umurumda değil." dediğini iddia etmiş, Belçikalı Bakan ise bu iddiayı yalanlamıştı. Francken, ayrıca mahkeme kararlarına rağmen Suriyeli bir aileye vize vermeyi reddetmiş, bu tavrı nedeniyle BM ile Avrupa Konseyine şikayet edilmişti.

11 milyonluk nüfusa sahip Belçika'ya 2015 senesinde yaklaşık 35 bin sığınmacı gelmiş, bu sayı 2016'da büyük ölçüde düşmüştü.

Etiketler: Belçika, brüksel, mülteciler, Trump, uçuş yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER