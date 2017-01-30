Belçika'da 81 mülteci gözaltına alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de aralarında Suriyeli ve Iraklıların da olduğu 81 mülteci gözaltına alındı.

Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda, kalacak yeri olmadığı için istasyonda yatan 81 kişi gözaltına alındı. Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaya göre, bu kişilerin çoğunluğunu Sudanlılar ve Romanyalılar oluşturuyor. Gözaltına alınanlar arasında ülkelerindeki savaştan kaçan 3 Suriyeli, 2 Iraklı, 1 Afgan da var.

Francken, son günlerde istasyondaki sığınmacıların sayısının arttığını belirterek, "Bunların büyük kısmı Belçika'da sığınma başvurusu yapmayı reddeden ve İngiltere'ye gitmek isteyenlerden oluşuyor. Bu seçimlerinden dolayı ülkede yasa dışı olarak bulunuyorlar. Bu konuda harekete geçmek zorundayız ve harekete geçeceğiz." dedi.

Flaman olan Francken, yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlarla eleştiri konusu oluyor.

Yunanistan Göç Bakanı Ioannis Mouzala, geçen sene Francken'in, bir toplantıda kendisine, "Sığınmacıları denize geri dök. Üzgünüm ama boğulup boğulmamaları umurumda değil." dediğini iddia etmiş, Belçikalı Bakan ise bu iddiayı yalanlamıştı. Francken, ayrıca mahkeme kararlarına rağmen Suriyeli bir aileye vize vermeyi reddetmiş, bu tavrı nedeniyle BM ile Avrupa Konseyine şikayet edilmişti.

11 milyonluk nüfusa sahip Belçika'ya 2015 senesinde yaklaşık 35 bin sığınmacı gelmiş, bu sayı 2016'da büyük ölçüde düşmüştü.