Belçika'da 43 cami tanınmayı bekliyor

Belçika'nın Flaman Parlamentosu'nda ibadethanelerin tanınması süreciyle ilgili soruya cevap veren İçişleri Bakanı Liesbeth Homans, 43'ü cami, 5'i Protestan, 2'si Ortodoks kilisesi toplam 50 ibadethanenin tanınma başvurusunun beklemede olduğu bilgisini paylaştı.

Halihazırda başvuruların işleme alınmadığını belirten Homans, genel olarak ibadethanelerle ilgili tanınma ve akreditasyon sürecinin gözden geçirildiğini bildirdi.

Katolik Leuven Üniversitesi ile çalışma yürütüldüğünü aktaran Homans, çalışma sonuçlanana kadar hiçbir ibadethane hakkında tanınma sürecinin başlatılmayacağını ifade etti.

Homans, geçen sene nisan ayında ibadethanelerin tanınma sürecini askıya aldığını duyurmuştu. Homans, bu yerler ve "toplum içinde oynadıkları rol" hakkında çok kısıtlı bilgi bulunduğunu savunmuştu.

Homans, geçen yıl Beringen kentindeki ülkenin en büyük Türk camisi Fatih Camii'nin resmi olarak tanınırlığını kaldırma kararının ardından ciddi tepkiler almıştı.

Belçika’da 2008'de çıkan bir kanun, camilerin resmi olarak tanınmasına imkan sağlıyor. Resmi olarak tanınan camilere yıllık 30-40 bin euro civarında yardım sağlanıyor. Aynı zamanda Belçika tarafından tanınan camilere Türkiye'den din görevlilerinin atanması kolaylaşıyor.

Kaynak: AA