  • 08 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.499
    EURO 5.285
  • BIST 96138.92
    ALTIN 187.797
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Belçika'da 43 cami tanınmayı bekliyor

Belçika'da 43 cami tanınmayı bekliyor

Belçika Flaman'da geçen sene süresiz olarak ibadethanelerin tanınma işlemleri durdurulmuştu. Bunun ardından ülke genelinde tanınmayı bekleyen cami sayısı 43'e ulaştı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Belçikada 43 cami tanınmayı bekliyor

Belçika'nın Flaman Parlamentosu'nda ibadethanelerin tanınması süreciyle ilgili soruya cevap veren İçişleri Bakanı Liesbeth Homans, 43'ü cami, 5'i Protestan, 2'si Ortodoks kilisesi toplam 50 ibadethanenin tanınma başvurusunun beklemede olduğu bilgisini paylaştı. 

Halihazırda başvuruların işleme alınmadığını belirten Homans, genel olarak ibadethanelerle ilgili tanınma ve akreditasyon sürecinin gözden geçirildiğini bildirdi.

Katolik Leuven Üniversitesi ile çalışma yürütüldüğünü aktaran Homans, çalışma sonuçlanana kadar hiçbir ibadethane hakkında tanınma sürecinin başlatılmayacağını ifade etti.

Homans, geçen sene nisan ayında ibadethanelerin tanınma sürecini askıya aldığını duyurmuştu. Homans, bu yerler ve "toplum içinde oynadıkları rol" hakkında çok kısıtlı bilgi bulunduğunu savunmuştu.

Homans, geçen yıl Beringen kentindeki ülkenin en büyük Türk camisi Fatih Camii'nin resmi olarak tanınırlığını kaldırma kararının ardından ciddi tepkiler almıştı.

Belçika’da 2008'de çıkan bir kanun, camilerin resmi olarak tanınmasına imkan sağlıyor. Resmi olarak tanınan camilere yıllık 30-40 bin euro civarında yardım sağlanıyor. Aynı zamanda Belçika tarafından tanınan camilere Türkiye'den din görevlilerinin atanması kolaylaşıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: ibadethane, Flaman, cami, Belçika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER