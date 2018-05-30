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Belçika'da 3 kişinin öldüğü olayın terör saldırısı olduğu kesinleşti

Belçika Federal Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt, dün Belçika'nın Liege kentinde 2'si polis 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

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Belçikada 3 kişinin öldüğü olayın terör saldırısı olduğu kesinleşti

Belçika'nın doğusundaki Liege kentinde rutin yol kontrolü yapan polisler saldırıya uğradı.

Polislere bıçakla saldıran saldırgan, silahlarını gasp ettiği 2 polis ile bir sivili öldürdü. Bir temizlik görevlisini de rehin alan saldırganı özel tim etkisiz hale getirdi.

Saldırganın kimliği belli oldu

Brüksel'de basın toplantısı yapan Federal Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt, saldırganın 1987 doğumlu Benjamin Herman isimli Belçika vatandaşı olduğunu açıkladı.

Sypt, Marche-en-Famenne hapishanesinde tutuklu olan Herman'ın 24 saatliğine serbest bırakıldığını ve saldırıyı o süreçte yapıldığını söyledi.

Saldırganın 2016-2017 yıllarında "radikal görüşlü kişilerle" irtibata geçtiğine iddiaları da araştırılıyor.

Sabıkası kabarık

Uyuşturucu satıcılığı, hırsızlık ve saldırı suçlarından cezaevine giren saldırganın hapishaneden ayrıldığı günün akşamı bir başka kişiyi de öldürdüğünü söyleyen Sypt, bu olay hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini açıklayan Sypt, "Tüm veriler saldırının bir terör saldırısı olduğuna işaret ediyor." diye konuştu. 

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: Belçika, belçika saldırı
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