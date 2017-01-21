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Belçika'da 15 Temmuz sergisi açıldı

Belçika'da Türk dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, FETÖ'nün darbe girişimini anlatan "Bugüne kadarki en alçakça terör saldırısı: 15 Temmuz" başlıklı fotoğraf sergisi açtı.

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Belçikada 15 Temmuz sergisi açıldı

Belçika'nın Gent şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin fotoğraf sergisi açıldı.

Gent'te faaliyet gösteren 18 Türk derneği ve sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kent meydanında açtığı sergide, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin darbe girişimi gecesi ve sonrasında çektiği fotoğrafların yanı sıra Avrupa'daki terör saldırılarına ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Ziyaretçilere kitap dağıtıldı

"Bugüne kadarki en alçakça terör saldırısı: 15 Temmuz" adlı sergiye, Gent halkının yanı sıra şehri gezmeye gelen turistler de büyük ilgi gösterdi.

Darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan videonun gösterildiği sergide hem darbe girişimi hem de FETÖ'yü anlatan kitaplar dağıtıldı.

Etkinliği gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarından ThinkOut'un Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güneş, terörün Avrupa'ya gitmek için bir yol aradığını, Türkiye'nin de bu yol üzerindeki en büyük baraj olduğunu belirtti.

Bu barajı yıkmak için Türkiye'de birçok terör saldırısı yapıldığını aktaran Güneş, "15 Temmuz, bu baraja vurulmuş en büyük engeldi. Avrupalıların bunu görmesini istiyorduk." dedi. 

Etiketler: Belçika, fetö, sergi, darbe girişimi, 15 temmuz sergisi
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