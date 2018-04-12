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Buradasınız : » » Belçika ordusunda evini özleyen askerlere 'akşamları ev izni verilmesi' gündemde

Belçika ordusunda evini özleyen askerlere 'akşamları ev izni verilmesi' gündemde

Belçika'da evini özleyen askerlerin akşam evde uyuması planı tartışılıyor. Emekli Askerler Birliği, "Annesini özleyen askerlerle savaşa gidemezsiniz" dedi.

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Belçika ordusunda evini özleyen askerlere akşamları ev izni verilmesi gündemde

Belçika'da evini ve arkadaşlarını özleyen askerlere akşamları ev izni verilmesini öngören plan tartışma yarattı.

Het Nieuwsblad gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığı, evini özleyen eğitimdeki askerlerin akşamları eve dönmesini sağlayan planı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.

Haberde, bakanlığın asker alımında ve tutmada zorlandığı, son on yılda 4 bin profesyonel askerin mesleği terk ettiği belirtildi. Bu da her altı askerden birinin "evini özlediği için" orduyu terk ettiği anlamına geliyor.

Söz konusu plan, ordunun "hiçbir şeyi savunamayan ve etkisiz" bir kurum haline gelebileceği endişesi nedeniyle eleştiriliyor.

Emekli Askerler Birliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "annesini özleyen askerlerle savaşa gidemezsiniz." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA 

Etiketler: ev izni, Belçika, asker
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