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Belçika, İsrail büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Simona Frankel'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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Belçika, İsrail büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Frankel'ın bir radyo kanalında Gazze sınırında şehit edilen kişileri "terörist" olarak nitelendirmesinin ardından İsrailli Büyükelçi Frankel, Belçika Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Reynders, "Birçok şeyi duyabiliriz ancak bunun da bir sınırı var" ifadelerini kullandı.

Belçika Başbakanı Charles Michel de Frankel'in "Her insanın ölümünden dolayı üzüntü duyuyorum, sınırda hayatını kaybeden 55 teröristin ölümünden bile." ifadesi karşısında şoka girdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA 

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