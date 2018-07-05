Belçika İslam Federasyonu'ndan Müslüman kıza saldırıya kınama

Belçika’nın Charleroi kentinde 19 yaşındaki Fas kökenli Müslüman kızın elbiselerini yırttılar, vücuduna kesici aletle haç işareti kazıdılar.

Akıl almaz saldırının yankıları devam ediyor. Saldırının gerçekleştiği bölgedeki insanlar da şaşkın ve tepkili.

Irkçı saldırılara maruz kalanlar adalet istiyor

Belçika İslam Federasyonu'ndan (BİF), saldırıya tepki geldi.

"BİF olarak 2 Temmuz 2018'de Anderlues bölgesinde 19 yaşında Müslüman genç bir bayanın darbedilme olayını esefle kınıyor, gerekli adımların atılıp, adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz."

İslam karşıtlığı her yere sızmış durumda

Federasyon, Belçika kamuoyunun başörtüsüne karşı yıllardır olumsuz bir tutumun sergilendiği görüşünde.

Ayrıca Belçikalı siyasilerin İslam ile ilgili ayrıştırıcı söylemleri de saldırıları tetikliyor.

Okullarda, iş yerlerinde ve devlet dairelerinde uygulanan başörtüsü yasağının ülkede olan olumsuz tutumu daha da güçlendiriyor.

Başörtü gündemden düşmüyor

Belçika İslam Federasyonu'na göre Müslüman kadınlar tehdit unsuru olarak gösterildiği sürece şiddet kaçınılmaz.

"Bu sorunun çözümlenebilmesi için başörtüsünün sürekli bir tartışma konusu olmaktan çıkarılması, atılması gereken ilk adım olmalıdır."

Müslüman kadınlar endişeli

Ayrıca bu tarz olaylar nedeniyle Müslüman kadınlar da korku ve endişe içinde.

Federasyon, devletin her vatandaş gibi başörtülü Müslüman kadınların da emniyetinin sağlanmasını istiyor.

"Bu tür şiddet olaylarının normalleşmesini engellemek için olayın hafife alınmaması ve tedbir alınması gerekiyor."

Kaynak: TRT Haber, AA