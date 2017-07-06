Belçika diken üstünde! Terör korkusu sardı

Belçika polisinin dünden bu yana düzenlediği ev baskınlarında ele geçirilen silah ve malzemelerden yola çıkarak yeni bir terör saldırısının meydana gelmesinden endişe ettiği bildirildi.

The Brussels Times adlı yerel gazeteye göre, polisin yaklaşık 6 farklı eve düzenlediği baskınlarda birçok silah, patlayıcı madde, mühimmat ve polis üniforması ele geçirildi.

Belçika Federal Polis Departmanı Başkanı Vincent Gilles, baskın düzenlenen evlerde polis üniformasının ele geçirilmesinin gerçekten endişe verici olduğunu belirtti.

Gilles, evlerde polis üniforması bulunmasının iki nedeni olabileceğini, bu kişilerin ya polis gibi görünüp toplumu hedef alacak şekilde bir saldırı düzenlemeyi ya da bir polis karakolunu hedef almayı planladığını kaydetti. Gilles, polislerin üniformalarının bir parçasını kaybettiklerinde durumu hafife almamalarını, bunu acilen bildirmeleri gerektiğini ifade etti.

Polis üniformalarının gerçek mi yoksa kopya mı olduğunun araştırılması gerektiği, üniformaların gerçek olması durumunda hırsızlık sonucu ele geçirilmiş olma ihtimali bulunduğu bildirildi. Diğer yandan operasyonlar kapsamında gözaltına alınanların polisle iş birliği yapma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği, bu ihtimalin ise "çok hassas ve karmaşık bir durum" oluşturacağı kaydedildi.

"Şüphelileri aramaya devam ediyoruz"

Belçika Federal Savcılık Sözcüsü Eric van der Sypt, halen bazı terör şüphelilerini aramaya devam etiklerini belirterek, "Terörle mücadele kapsamında attığımız adımların, zanlıları tedirgin edip harekete geçirmesinden dolayı endişe duyuyoruz. Şüphelilerin 22 Mart 2016'daki gibi bir saldırı yapmasından korkuyoruz." ifadesini kullandı.

Polisin iki gündür yürüttüğü terörle mücadele soruşturması kapsamında Akim ve Klahid Saouti isimli kişilerin tutuklandığı bildirilmişti. Bu kişilerin halihazırda DEAŞ'a adam toplamaktan dolayı tutuklu olan Said Saouti'nin kardeşleri olduğu iddia ediliyor.

Belçika Federal Savcılığı, Saouti kardeşlerin evine yapılan baskında kalaşnikof silah, kurşun geçirmez yelekler, polis üniformaları ve patlatıcı ele geçirildiğini açıkladı. Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon'un konuyla ilgili gelecek hafta federal ve yerel polis yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Paris’te 2015'te meydana gelen saldırının baş şüphelisi Salah Abdeslam Brüksel'de 18 Mart 2016'da yakalanmıştı. Bunun ardından, Abdeslam ile bağlantılı kişiler tarafından 22 Mart'ta 32 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Brüksel'deki terör saldırıları gerçekleştirilmişti.

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda ve Maelbeck metro istasyonunda geçen yıl meydana gelen terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmişti. Geçen ay ise Belçika güvenlik güçleri yine başkentteki merkez tren istasyonunda terör saldırısı yapmak isteyen bir kişiyi etkisiz hale getirmişti. Ülkedeki alarm seviyesi halen 3'te tutuluyor. AA