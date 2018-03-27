Dünya » Belçika bir Rus diplomatı sınır dışı edecek Buradasınız : Ana Sayfa

Belçika bir Rus diplomatı sınır dışı edecek

Belçika Başbakanı Charles Michel, Salisbury saldırısına tepki olarak bir Rus diplomatın 14 gün içinde ülkeyi terk etmesi kararını aldıklarını bildirdi.

27 Mart 2018 Salı 21:26



