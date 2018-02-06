Belçika aile birleşimini zorlaştırıyor

Belçika'da özellikle 2011-2016 yıllarında aile birleşimi yoluyla ülkeye gelmek isteyenlere yönelik yasal düzenlemeler, Belçika'daki Türk kökenli vatandaşların haklarına ciddi kısıtlamalar getiriyor.

Belçika Türk Dernekleri Başkanı Rıfat Can, aile birleşimine ilişkin Belçika yasalarında yapılan değişikliklerin, yeni gelmek isteyen kişileri engellemeyi amaçladığını söyledi.

Başvuru yapan bireylerin vize alma süreçlerini, gelirlere ilişkin düzenlemeler ile kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların zaman zaman çok uzun sürmesinin zorlaştırdığına dikkat çeken Can, kişilerin Belçika'ya geldikten sonra da sıkıntı çekmeye devam ettiğini anlattı.

Can, aile birleşimi yoluyla Belçika'ya gelen kişinin zorunlu olarak uyum kurslarına gitmesi gerektiğini, bu kursa gitmeyen kişilere yüksek miktarlarda cezalar kesildiğini ifade etti.

Ülkeye yeni gelen bir kişinin temel ihtiyaçlarını gidermek için çalışması gerektiğine işaret eden Can, "Bu kişiler çalışma zorunluluğuyla kursları takip edemiyor. Biz de bu kursların faydalı olduğunu düşünüyoruz ancak ceza yerine kişilerin teşvik edilmesinin daha olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyoruz" dedi.

4 yıldır eşini getiremiyor

Belçika'da yaşayan Süleyman Özcan, 4 yıldır evli olduğu eşini Belçika'ya getiremediğini, aile birleşimini gerçekleştiremediği için mağdur olduğunu söyledi.

Aile birleşimi için 3 defa başvuruda bulunduğunu anlatan Özcan, "Başvuruma 3 kere ret cevabı geldi. Düğün, balayı fotoğrafı gibi ek belgeler istediler, bunları sunamadığım için resmi olarak evli olmama rağmen sahte evlilik yapmakla itham ediliyorum" dedi.

Geçen yılın Ağustos ayında eşi Ümmühan Yılmaz'ı Belçika'ya getirmek için başvuru yapan Serkan Yılmaz ise, başvurusunun hala sonuçlanmadığını, avukatlarının süreç hakkında bilgi edinmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirtti.

Aile birleşimi için şartlar ağırlaştırıldı

Belçika'da yaşayan Türklerin, evliliklerinin ardından eşlerini ülkeye getirebilmesi için birtakım şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Belçika'nın 2011 ve 2016 yıllarında aile birleşimi mevzuatında yaptığı kısıtlayıcı değişikliklerin aile birleşimi yapmak isteyen bireyler için ağır şartlar getirdiği görülüyor.

Belçika Federal Göç Merkezinin Haziran 2017'de hazırladığı "Aile Birleşimi Hakkı" başlıklı rapor da yeni getirilen kısıtlamalarla ortaya çıkan zorluklara dikkat çekiyor.

Başvuru yapanları zorlayan ilk husus, 2011'de yaş sınırındaki değişiklikle ortaya çıkıyor. Mevzuat değişimi sonucu aile birleşimi başvurusu yapan eşte aranan 18 yaş şartı, 21’e yükseltildi.

Öte yandan, başvuru yapan kişinin gelirinin asgari Sosyal Uyum Ödeneği’nin en az yüzde 120’si oranında olması şartı da mevzuata eklenen maddeler arasında.

Rakamlar, kısıtlamaların Türkleri etkilediğini gösteriyor

Belçika'daki Türk kökenli vatandaşların aile birleşimine yönelik kısıtlamaların etkisini gösterdiği, raporda verilen rakamlarda görülüyor.

Raporda, Türkiye'den Belçika'ya aile birleşiminin sağlanması için verilen vize sayısının, belirtilen kısıtlamalar getirilmeden önce 2011 yılında bin 265 olduğu belirtiliyor. Tüm kısıtlamalar uygulamaya girdikten sonra 2016 yılında ise bu rakam yüzde 63,5'lik azalmayla 461'e düştü.

Kaynak: AA