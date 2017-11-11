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Bekarlar yarım günde 16 milyar dolar harcadı

Çin'de Bekarlar Günü alışverişleri rekor kırıyor.

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Bekarlar yarım günde 16 milyar dolar harcadı

Çin'in Şanghay şehrinde ünlülerin katıldığı bir etkinlikle "11 Kasım Bekarlar Günü"ne geri sayım yapıldı. 

Bir internetten alışveriş sitesinin başlattığı "11 Kasım Bekarlar Günü" alışveriş festivalinin satış hacmi rekor kırdı.

İlk 3 dakikada yaklaşık 2 milyar dolar satış hacmine ulaşıldı. 

Günün ilk yarısında ise bu rakam 16 milyar dolara ulaştı.

"Bekarlar Günü Alışveriş Festivali" ekonomiyi canlandırıyor

Çinli ünlü bir internet alışveriş sitesinin girişimi ile milyonlarca insan bugün siteye ürün koyuyor, indirimli ürünleri almak için yarışıyor.

Kargo şirketleri de duruma hazırlıklı...

Bu hafta boyunca ülke çapında bir buçuk milyar kolinin dağıtıma çıkması bekleniyor.

Bekarlar Günü Alışveriş Festivali 2009'dan beri devam ediyor ve ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: çin, bekarlar günü, 1 Kasım Bekarlar Günü, Şanghay
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