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Becerikli deniz aslanı ve doğum gününü kutlayan kutup ayısının eğlenceli görüntüleri

Japonya'da becerikli deniz aslanı ile Singapur'da doğum gününü kutlayan kutup ayısının görüntüleri ilgi odağı oldu.

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Japonya'da yaşayan deniz aslanı Mister Chen'i diğer deniz aslanlarından farklı kılan kaligrafi yeteneği, yani güzel yazı yazma becerisi.

Becerikli deniz aslanı, bu becerisini Japonya'da bir eğlence parkında sergileyerek, Zodyak Takvimi'nde gelecek yılın karakteri olan köpeğin kaligrafisini çizdi ve seyircilerden alkışı topladı. 

Singapur'da yaşayan İnuka adlı kutup ayısı ise 27. yaş gününü kutladı. Bu da insan yılına çevrildiğinde 70 yaş anlamına geliyor. Doğum günü sürprizi özel jöle ve somon keki oldu. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kutup ayısı, deniz aslanı
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